Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

В жилом доме в Находке произошел взрыв, погибли два человека. Об этом 26 августа пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональной администрации.

«По предварительной информации, два человека погибли, двое раненых (детей среди них нет), разрушения здания нет», — цитирует агентство своего собеседника.

Инцидент произошел в четырехэтажном доме №16 по улице Заводской — там взорвалась боевая граната. На месте работают спецслужбы. Состояние пострадавших — мужчины и женщины — оценивается как крайне тяжелое, их готовят к операции.

По данным сайта телеканала РЕН ТВ, причиной инцидента стала неосторожность. Местные жители нашли снаряд несколько дней назад на улице. Однако вместо того, чтобы вызвать специалистов, они решили разобрать гранату, из-за чего устройство сдетонировало.

23 августа мощный взрыв произошел на ТЭЦ в Ангарске. Разрушений не последовало.