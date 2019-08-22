Взрыв прогремел на газовой заправке в Чечне
В Чечне взорвалась газовая заправка. Об этом ТАСС сообщил глава Сунженского района республики Назарбек Терхоев.
ЧП произошло 22 августа в селе Серноводское. По словам Терхоева, сначала заправка загорелась, затем произошел взрыв. В региональном управлении МЧС отметили, что на месте происшествия спасатели ликвидировали последствия взрыва цистерны, избежав разлива топлива.
Вместе с тем огонь перекинулся на две соседние хозяйственные постройки и один автомобиль. К настоящему моменту пожар потушен. По данным НСН, в цистерне находился сжиженный углеводородный газ.
В результате взрыва никто не пострадал.