Взрыв прогремел на газовой заправке в Чечне

В Чечне взорвалась газовая заправка. Об этом ТАСС сообщил глава Сунженского района республики Назарбек Терхоев.

ЧП произошло 22 августа в селе Серноводское. По словам Терхоева, сначала заправка загорелась, затем произошел взрыв. В региональном управлении МЧС отметили, что на месте происшествия спасатели ликвидировали последствия взрыва цистерны, избежав разлива топлива.

Вместе с тем огонь перекинулся на две соседние хозяйственные постройки и один автомобиль. К настоящему моменту пожар потушен. По данным НСН, в цистерне находился сжиженный углеводородный газ.

В результате взрыва никто не пострадал.