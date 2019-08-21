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Двое россиян пострадали в Германии от взрыва газа в гостевом доме

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Фото: Global Look Press/Rainer Herzog
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Двое граждан России получили ожоги разной степени тяжести в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в германском городе Хитцаккер. Об этом в среду, 21 августа, сообщила красноярская общественная организация «Интерра».

Молодые люди приехали в Германию из Красноярска в рамках культурно-образовательного проекта Future Spaces.

«Один из координаторов Николай Бахалханов (24 года) и участник российской группы Александр Юрченко (18 лет) оказались в непосредственной близости от эпицентра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бахалханов получил ожоги 50% тела, у Юрченко поражены 22%. Кроме того, в результате взрыва пострадал участник проекта из Танзании.

Молодых людей на вертолете доставили в ближайший госпиталь в Гамбурге. Сейчас их состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Они могут остаться в немецкой клинике на несколько недель.

Накануне сообщалось, что два гражданина России погибли в результате крушения вертолета около греческого острова Порос. Одним из них оказался основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, передает «РИА Новости».

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