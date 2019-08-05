Не менее 16 человек погибли в Египте после взрыва кислородного баллона

По меньшей мере 16 человек погибли, еще 21 пострадали в результате взрыва кислородного баллона в столице Египта Каире. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил официальный представитель египетского министерства здравоохранения.

Он уточнил, что инцидент произошел у Института рака в центре столицы. По информации МВД, причиной взрыва баллона, передает «РИА Новости», стало ДТП.

На месте происшествия возникло возгорание. В настоящий момент туда направлены десятки пожарных машин и автомобили скорой помощи.

В конце июля мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.