Взрыв газа обрушил стены между квартирами в доме под Владимиром

В поселке Приозерный Вязниковского района Владимирской области обрушились стены между тремя квартирами в жилом доме. По предварительной информации, причиной стал взрыв газа.

Как рассказали журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС, ЧП произошло по улице Пугкинской, дом 116. Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 6:13 мск субботы, 3 августа.

В двухэтажном кирпичном доме 18 квартир, в здании повреждены несущие стены. Угрозы обрушения нет, отметили спасатели, сообщает ТАСС.

Из дома эвакуировано 10 человек, из них двое детей, погибших и пострадавших нет. Власти решают вопрос о размещении людей. «В готовности находится пункт временного размещения в средней школе поселка Никологоры Вязниковского района, вместимостью 200 человек», — уточнили в областном главке МЧС.

В конце июля мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области. 19 июля один человек пострадал в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Свердловской области.