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Посольство России в Греции подтвердило гибель россиян при падении вертолета

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Фото: iefimerida.gr
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Два гражданина России погибли в результате крушения вертолета во вторник, 20 августа, около острова Порос. Эту информацию подтвердили в посольстве России в Греции.

Как сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Василий Гаврилов, третьим погибшим стал пилот воздушного судна.

«Оба они (двое россиян. — Ред.), как и пилот, гражданин Греции, погибли», — подтвердил дипломат.

По линии консульского отдела дипмиссии предпринимаются меры по поводу перевозки тел погибших в Россию.

Вертолет вылетел из Галаты в аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Во время полета он задел линии электропередачи и упал в море. На месте крушения находятся частные катера и лодки. К месту катастрофы направлена группа водолазов.

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