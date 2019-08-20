Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета

Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает издание iefimerida.gr.

Отмечается, что вертолет вылетел из Галаты в аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Однако он задел линии электропередачи и упал в море.

По информации издания, в вертолете были три человека — пилот и два пассажира российского происхождения. По некоторым данным, это женщина и ребенок.

Вместе с тем, как сообщает телеканал «Антенна», в вертолете могли находиться до пяти человек. По предварительным данным, машина загорелась в воздухе и взорвалась, а затем затонула, передает ТАСС.

В настоящий момент на месте крушения находятся частные катера и лодки. К месту катастрофы направлена группа водолазов.

В июле у берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66, на борту которого находились граждане России.