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Американская телеведущая погибла во время съемок сюжета

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Фото: twitter.com/NancyParkerFOX8
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Американская ведущая новостей Нэнси Паркер погибла при крушении самолета в Новом Орлеане во время съемок репортажа, сообщает NBC.

Инцидент произошел 16 августа. 53-летняя Паркер снимала сюжет о пилоте, который совершал сложные воздушные трюки. Во время съемок самолет потерпел крушение, погибли журналистка и сам герой репортажа.

Отмечается, что Паркер за время своей работы получила пять премий Эмми. Коллеги и знакомые выразили соболезнования семье погибшей.

Причины аварии воздушного судна устанавливаются. Полиция начала расследование.

18 августа сообщалось, что двухмоторный самолет упал на жилой дом в Нью-Йорке. На борту находилось три человека.

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