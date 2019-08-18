Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Нью-Йорк

Двухмоторный самолет упал на жилой дом в штате Нью-Йорк. На его борту находилось три человека, сообщает в субботу, 17 августа, CBS New York со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Инцидент произошел около 16:30 по местному времени (23:30 мск). Лайнер вылетел из аэропорта Репаблик и направлялся в воздушную гавань Скай Эйкерс.

Информации о состоянии пилота, пассажиров, а также жильцов дома пока нет. FAA и национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование по факту крушения.

Ранее в субботу на окраине Нового Орлеана (штат Луизиана, США) разбился легкомоторный двухместный самолет. В результате инцидента погибли два человека.