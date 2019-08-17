Появилось видео из салона севшего в поле самолета А321

Следственный комитет России опубликовал видео из салона самолета «Уральских авиалиний» A321, совершившего экстренную посадку в кукурузном поле.

На кадрах видно, что салон находится в том же состоянии, в котором его покидали пассажиры. Размещение ролика стало ответом на сообщения некоторых СМИ о мародерстве на месте посадки.

«Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления <…> исключено», — подчеркнули в СК.

В ведомстве добавили, что территория возле самолета оцеплена, на месте инцидента, в том числе в салоне воздушного судна, работает следственно-оперативная группа.

Утром 15 августа самолет Airbus 321 с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попала стая птиц. В результате лайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле.

Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

17 августа была опубликована расшифровка переговоров экипажа.