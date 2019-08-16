«Уральские авиалинии» не планируют закупать новый самолет вместо поврежденного A321

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» не собирается закупать новый самолет вместо поврежденного при аварийной посадке в Московской области A321, передает в пятницу, 16 августа, «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Представители компании также отметили, что в 2019 году «Уральские авиалинии» приобретут пять самолетов Airbus A320neo, как и было запланировано.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам авиакомпании, которым удалось посадить А321 в кукурузном поле в Подмосковье и спасти людей.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.

15 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.