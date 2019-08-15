СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки А-321 в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов после жесткой посадки лайнера А-321 «Уральских авиалиний» в четверг, 15 августа. Об этом заявила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сказала представитель ведомства Елена Марковская.

Воздушное судно вылетело утром в четверг из Москвы в Симферополь, через 15 минут лайнер совершил жесткую посадку в кукурузном поле. Горящий двигатель самолета при аварийной посадке отвалился, сам борт не загорелся. В настоящее время двигатель дымится, его заливают пеной. На место происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, которые приводит Росавиация, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.

В ведомстве также уточнили, что на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В региональном главке МЧС РФ сообщили, что при жесткой посадке пострадали трое детей и семеро взрослых, в основном у них ушибы и ссадины.