Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Московской области

Появилось видео с места аварийной посадки пассажирского лайнера Airbus А-321 компании «Уральские авиалиний» в Подмосковье. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ в четверг, 15 августа.

На записи видно, что воздушное судно, совершив жесткую посадку в аэропорту Жуковский, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и лежит на поле. На борту, по предварительным данным, находилось 234 человек, в том числе 7 членов экипажа, передает «РИА Новости» со ссылкой на ГУМЧС.

Как сообщается, причиной инцидента стал отказ двигателя, который загорелся, предположительно, из-за попадания птицы. Возгорание, по предварительной информации, ликвидировано, все пассажиры эвакуированы, никто серьезно не пострадал.

Пилоту удалось посадить воздушное судно на брюхо в поле в 5 км от аэропорта, передает ТАСС. По его данным, в полете отказали не один, а оба двигателя. При посадке подломились все стойки шасси.