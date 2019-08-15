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Пассажирский А321 совершил аварийную посадку в Московской области

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Фото: РЕН ТВ
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Пассажирский самолет Airbus А321 совершил аварийную посадку в Московской области. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, воздушное судно вылетело из Москвы в Симферополь.

«После вылета через 15 минут (лайнер — Ред.) совершил жесткую посадку», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, у лайнера после взлета загорелся двигатель, предположительно, из-за попадания птицы, передает ТАСС. После этого при посадке в аэропорту Жуковского самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает «РИА Новости», на борту находилось более 100 человек. «Интерфакс» сообщает о 226 пассажирах и 7 членах экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал, все пассажиры эвакуированы. Самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».

11 августа у Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, который летел в Лос-Анджелес из Рима, во время взлета взорвался двигатель. Его обломки обрушились на пригород Фьюмичино. Через некоторое время лайнер совершил аварийную посадку.

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