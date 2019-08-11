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Обломки двигателя Boeing упали на пригород Рима

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Фото: Depositphotos
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Обломки двигателя пассажирского самолета упали на пригород итальянской столицы Рима. Очевидцами происшествия стали жители района Фьюмичино, где находится аэропорт Леонардо да Винчи.

Инцидент произошел вечером в субботу, 10 августа. По предварительной информации, у самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, летевшего в Лос-Анджелес, при взлете взорвался один из двигателей.

Местные жители рассказали агентству Ruptly, что незадолго до падения деталей самолета они слышали звук, похожий на ветер, и подумали, что начался град. После этого с неба на них полетели осколки металла. Они повредили тенты и транспортные средства. Расследование обстоятельств инцидента начали местные власти.

Boeing 787 совершил аварийную посадку в аэропорту Фьюмичино после взрыва двигателя, отмечает «Газета.ру».

Около года назад порядка десяти деталей неисправного самолета упали на территорию больницы в японской префектуре Кумамото. Металлические части рухнули на припаркованные около лечебного учреждения автомобили.

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