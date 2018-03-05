Деталь от самолета упала на дом в Японии

Металлическая деталь, предположительно от самолета, упала на жилой дом в японском городе Нарита. ТАСС отмечает, что неподалеку от здания находится международный аэропорт.

РЕН ТВ сообщает, что дом, на который упала деталь, располагается на маршруте полета самолетов.

Вес упавшей детали — около 1 кг, данных о пострадавших в результате инцидента нет.

Подобные авиаинциденты регулярно происходят в Японии. В начале февраля военный вертолет минобороны Японии потерпел крушение над жилыми домами на западе страны, погибли два человека. В декабре стекло от американского вертолета упало на школьника.