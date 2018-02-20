Двигатель загорелся во время полета истребителя США в Японии

Инцидент произошел во время полета в Японии американского истребителя F-16, у самолета, приписанного к авиабазе ВВС США Мисава, загорелся двигатель.

Как передает ТАСС со ссылкой на японское новостное агентство Киодо, пилот решил сбросить топливный бак. Он упал в озеро Огавара, данных о пострадавших в результате этого происшествия нет. Агентство не приводит и данных о месте посадки истребителя.

Происшествия с участием американских военных и военной техники США участились в Японии. В январе Пентагон извинился перед Японией за подобные инциденты. Тогда произошли две экстренные посадки боевых вертолетов США на территории префектуры Окинава. В связи с этим глава японского МИДа Таро Коно сделал представление послу США.