Японская полиция оцепила озеро со сброшенными с загоревшегося F-16 ВВС США баками

Японская полиция оцепила участок длиной 5 км у озера Огавара, куда экстренно сбросил два топливных бака загоревшийся самолет ВВС США F-16. Об этом заявил министра обороны Японии Ицунори Онодэру во вторник, 20 февраля.

Он добавил, что на поверхности водоема плавают нефтяные пятна и обломки.

«Мы намерены собрать и исследовать эти обломки», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Кроме того, Онодэру потребует разъяснения причин инцидента и принятия мер по предотвращению подобных происшествий в будущем.

Инцидент произошел 20 февраля, когда у самолета с базы ВВС США Мисава сразу после взлета загорелся двигатель. Для предотвращения взрыва пилот сбросил два полных топливных танка в озеро и вернулся на аэродром.

9 февраля министр обороны США Джеймс Мэттис извинился перед коллегой из Токио за инциденты с участием американских военных, расквартированных в Японии.

Только в январе произошли две экстренные посадки боевых вертолетов США на территории префектуры Окинава. В связи с этим глава японского МИДа Таро Коно сделал представление послу США.