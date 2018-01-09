Пентагон извинился перед Японией за инциденты с участием американских военных

Министр обороны США Джеймс Мэттис извинился перед коллегой из Токио Ицунори Онодэрой за инциденты с участием американских военных, расквартированных в Японии.

Телефонный разговор двух министров состоялся во вторник, 9 января.

Онодэра призвал шефа Пентагона принять меры по предотвращению подобных инцидентов, сообщает «Интерфакс».

Только в январе произошли две экстренные посадки боевых вертолетов США на территории префектуры Окинава. В связи с этим глава японского МИДа Таро Коно сделал представление послу США.

13 декабря на японского школьника упало стекло иллюминатора вертолета весом в 8 кг. Школа расположена рядом с американской военной базой Футэмма. В настоящее время полиция и местные власти выясняют обстоятельства случившегося.

16 октября законодательное собрание японской префектуры Окинава единогласным решением потребовало прекратить использование шести вертолетных площадок авиацией США, эксплуатация которых несет опасность для граждан Японии.