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МИД Японии сделал представление послу США из-за инцидентов с вертолетами на Окинаве

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Фото: REUTERS/Mandatory credit Kyodo
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно сделал представление послу США в Токио Уильяму Хагерти из-за инцидентов с вертолетами на Окинаве, которые произошли за последние месяцы.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, распространенном во вторник, 9 января, по итогам телефонного разговора между дипломатами.

«Глава МИДа выразил сожаление по поводу ряда инцидентов… и потребовал усилить меры для их предотвращения в будущем», — цитирует сообщение ТАСС.

8 января ударный вертолет ВМС США Bell AH-1 Cobra вынужден был совершить аварийную посадку в окинавской деревне.

13 декабря ученик начальной школы в городе Гинован (префектура Окинава) получил травму в результате падения восьмикилограммового фрагмента стекла иллюминатора американского военного вертолета.

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