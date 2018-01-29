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Японский политик покинул пост из-за слов о присутствии США на Окинаве

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Замминистра канцелярии правительства Японии Фумиаки Мацумото ушел в отставку из-за неполиткорректного высказывания о присутствии американских военных на Окинаве.

«Мы приняли его заявление об отставке, в котором он отметил, что его ремарки причинили большое беспокойство жителям Окинавы и всей страны. Политик несет ответственность за свои заявления», — приводит слова японского премьера Синдзо Абэ ТАСС.

Глава правительства отметил, что Токио постарается ослабить «бремя» жителей «острова из-за размещенных там военных баз США».

Ранее замминистра канцелярии кабмина Фумиаки Мацумото, комментируя участившиеся инциденты с американскими вертолетами и другой техникой на Окинаве, заявил, что ни в одном случае не было жертв среди местных жителей.

В этой южной префектуре размещена основная часть военных объектов США в Японии. Последние несколько лет Токио добивается сокращения американского контингента и пересмотра соглашения.

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