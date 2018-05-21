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Самолет японской авиакомпании загорелся при взлете в Токио

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
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Пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при взлете.

Инцидент произошел в международном аэропорту Нарита в Токио, лайнер направлялся в Гонконг. Салон самолета начал быстро заполняться дымом. По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания в хвостовой части.

Всех 137 пассажиров экстренно эвакуировали. Число членов экипажа не сообщается.

В результате инцидента три человека получили отравление, им оказывается помощь, сообщает ТАСС.

Ранее, 19 мая, у Boeing 737 авиакомпании «Победа» отказал двигатель, из-за чего пассажирам пришлось лететь резервным бортом.

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