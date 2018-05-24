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Детали самолета упали на территорию больницы в Японии

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Около десяти деталей неисправного самолета упали на территорию больницы в японской префектуре Кумамото. Металлические части рухнули на припаркованные около лечебного учреждения автомобили.

ЧП произошло в поселке Масики, передает ТАСС.

Предполагается, что деталей мог лишиться самолет Japan Airlines, пролетавший примерно в то же время над населенным пунктом и вернувшийся в аэропорт Кумамото из-за проблем с двигателями, добавляет РЕН ТВ.

В конце апреля новейший истребитель F-35 ВВС США совершил аварийную посадку на юго-западе Японии.

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