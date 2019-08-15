Первый норвежский электрический самолет рухнул в озеро

Сверхлегкий двухместный самолет с электродвигателем совершил аварийную посадку на озеро в Норвегии. Об этом в среду, 14 августа, сообщило агентство Reuters.

Инцидент произошел вблизи города Арендал в южной части страны. Лайнер был изготовлен компанией Pipistrel, принадлежащей оператору аэропортов Avinor. Причины аварийной посадки пока неизвестны.

Как отмечает агентство, пилот, исполнительный директор Avinor Даг Фальк-Петерсон, и пассажир, представитель норвежского правительства, не пострадали, несмотря на то, что воздушное судно после падения частично ушло под воду.

«Это не очень хорошо для той работы, которую мы делаем», — сказал пилот. Уточняется, что Avinor совместно с властями Норвегии работает над программой по электрификации авиации. Так, согласно плану, к 2040 году на самолеты с электродвигателем планируется перевести все внутренние рейсы, пишет «Федеральное агентство новостей».

11 августа у Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air, который летел в Лос-Анджелес из Рима, во время взлета взорвался двигатель. Его обломки обрушились на пригород Фьюмичино. Через некоторое время лайнер совершил аварийную посадку