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Самолет врезался в забор в лондонском аэропорту Гатвик

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Фото: ТАСС/dpa/Clara Margais
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Самолет авиакомпании Norwegian Air, на борту которого находилось не менее 300 человек, врезался в забор в лондонском аэропорту Гатвик, пишет в понедельник, 12 августа, Daily Mail.

По данным издания, пассажиры Boeing 787, следовавшего по маршруту Лондон–Нью-Йорк, не пострадали. Однако само воздушное судно получило некоторые повреждения и было отбуксировано. Клиентов авиакомпании в штатном режиме эвакуировали и направили в терминал аэропорта. В ближайшее время, по сообщению перевозчика, запасным самолетам пассажиров отправят в пункт назначения.

Накануне у Boeing 787 этой же авиакомпании, который летел в Лос-Анджелес из Рима, во время взлета взорвался двигатель. Его обломки обрушились на пригород Фьюмичино. Через некоторое время лайнер совершил аварийную посадку, напоминает «Газета.ру».

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