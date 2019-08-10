Два самолета вынужденно сели в шведском Мальмё с разницей в час

Два самолета авиакомпании BRA, которые вылетели из шведского города Гётеборге, экстренно сели в аэропорту Стуруп города Мальмё с разницей в час. Причиной вынужденной посадки стали проблемы с двигателем, сообщает в субботу, 10 августа, издание Aftonbladet.

Уточняется, что один из самолетов направлялся в Грецию, а второй в Хорватию. На борту первого находились 89 пассажиров, лайнер приземлился около 9:00 по местному времени (10:00 мск). Второе воздушное судно, на борту которого находились 109 пассажиров, совершило посадку около 10:00 по местному времени (11:00 мск).

«У второго самолета была похожая проблема — неполадки в одном из четырех двигателей, но пилоты спокойны, они не стали объявлять аварийную ситуацию», — рассказал представитель аэропорта Фредрик Херманссон.

По его словам, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

7 августа самолет авиакомпании NordWind, вылетевший в Ереван, вернулся в Москву в связи с техническими неполадками. Отмечается, что пассажирам предоставили резервное воздушное судно.