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Стюардесса американской авиакомпании напилась на борту лайнера

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Фото: Global Look Press/Frank Duenzl/picture alliance
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Стюардесса самолета американской компании Air Wisconsin перебрала с алкоголем и не смогла выполнять свою работу. Об этом 9 августа сообщило издание Daily Mail.

Лайнер выполнял рейс Чикаго — Саут-Бенд, на нем работала единственная стюардесса 49-летняя Джулианна Марч. Как рассказал один из пассажиров, женщина была пьяна уже тогда, когда пассажиров запустили на посадку в салон. Она не обратила на заходивших людей никакого внимания, перед взлетом сделала невнятное объявление, а затем буквально рухнула в свое кресло.

Во время полета она не реагировала на просьбы пассажиров. После приземления самолета один из находящихся в салоне решил обратиться к пилотам и рассказать о ситуации, однако они объяснили, что уже знают о состоянии Марч.

На место вызвали полицию. Когда правоохранители зашли на борт, стюардесса расплакалась, потому что она думала, что они до сих пор в Чикаго.

Позже авиакомпания заявила, что уволила женщину, поскольку в момент инцидента она находилась на испытательном сроке.

15 мая сообщалось, что авиадебошир избил экипаж самолета в аэропорту Новосибирска.

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