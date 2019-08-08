На Мадагаскаре британка выпала из самолета

Жительница Великобритании Алана Катленд выпала из легкомоторного самолета над островом Мадагаскар. Об этом 7 августа сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что инцидент произошел еще 25 июля. Катленд летела вместе с другой девушкой и пилотом. Они рассказали, что буквально через пять минут после взлета британка расстегнула ремень безопасности и открыла дверь.

После этого вторая пассажирка попыталась удержать Алану за ногу. Только спустя две минуты пилот заподозрил неладное и увидел открытую дверь. Он попытался помочь девушке затащить Катленд в самолет. Однако в это время лайнер начал опасно двигаться, и у них больше не было времени держать девушку.

Они оба отметили, что девушка не кричала, когда падала. Ее тело обнаружили местные жители вместе с сотрудниками служб безопасности. Теперь правоохранителям предстоит изучить обстоятельства ее смерти.

В мае прошлого года британский подданный выпал из самолета в Турции и скончался.