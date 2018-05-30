Британский подданный выпал из самолета в Турции и скончался

Британец скончался, выпав из самолета на взлетно-посадочную полосу в турецком аэропорту Даламан, сообщает в среду, 30 мая, The Daily Telegraph.

По данным издания, экипаж воздушного судна собирался снять 30-летнего пассажира с рейса и вел его к выходу, когда тот упал с трапа. Отмечается, что пассажир сломал несколько ребер, после чего умер.

До этого мужчина ждал в аэропорту три дня вылета, поскольку потерял билет, а причиной его снятия с рейса, которое и привело к трагедии, было его скандальное поведение.

5 апреля ролик, на котором запечатлено, как пассажиры самолета AirAsia со скандалом выгоняют из премиум-класса решившую прилечь на сиденьях женщину, набрал более 1 млн просмотров.