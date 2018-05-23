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Вооруженный ножом пассажир на рейсе FlyDubai пытался попасть в кабину пилотов

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Фото: Getty Images/Kalousek Rostislav
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Вооруженный ножом пассажир на рейсе авиакомпании FlyDubai пытался попасть в кабину пилотов и угрожал членам экипажа. Об этом пишет издание Express

По информации журналистов, инцидент произошел в среду, 23 мая, на маршруте Дубай (ОАЭ) — Кабул (Афганистан). 

Отмечается, что членам экипажа удалось запереть злоумышленника в туалете лайнера. При этом к тому времени, как самолет вернулся в город вылета, мужчина был связан и находился в кресле. 

Как заявил авиаперевозчик, лайнер вернулся в Дубай из-за «неуправляемого пассажира».

19 мая сотрудники полиции в Пулково сняли с самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Астану, пьяного 51-летнего мужчину, который пытался сорвать погоны с костюма стража порядка.

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