Вооруженный ножом пассажир на рейсе FlyDubai пытался попасть в кабину пилотов

Вооруженный ножом пассажир на рейсе авиакомпании FlyDubai пытался попасть в кабину пилотов и угрожал членам экипажа. Об этом пишет издание Express.

По информации журналистов, инцидент произошел в среду, 23 мая, на маршруте Дубай (ОАЭ) — Кабул (Афганистан).

Отмечается, что членам экипажа удалось запереть злоумышленника в туалете лайнера. При этом к тому времени, как самолет вернулся в город вылета, мужчина был связан и находился в кресле.

Как заявил авиаперевозчик, лайнер вернулся в Дубай из-за «неуправляемого пассажира».

19 мая сотрудники полиции в Пулково сняли с самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Астану, пьяного 51-летнего мужчину, который пытался сорвать погоны с костюма стража порядка.