Двух нетрезвых пассажиров сняли с рейса Минводы–Москва

С рейса Минеральные Воды — Москва сняли двух пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СКФО.

Стражи порядка доставили нарушителей в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральных Вод для дальнейшей проверки. Ими оказались 35-летние жители Ставропольского края и Башкирии, уточняет «Интерфакс».

В воскресенье, 27 мая, сообщалось об экстренной посадке самолета из Чебоксар в аэропорту Казани из-за потерявшей сознание пассажирки. После приземления 60-летнюю женщину доставили в одну из больниц столицы Татарстана.