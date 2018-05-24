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Boeing 737 компании Qantas экстренно сел в Новой Зеландии

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Фото: Global Look Press/Paul Mayall
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Самолет Boeing 737 австралийского авиаперевозчика Qantas, выполнявший рейс Окленд — Сидней, экстренно сел в аэропорту вылета спустя 20 минут после взлета.

По словам официального представителя аэропорта Окленда, причиной экстренной посадки стало задымление в салоне самолета, которое могло возникнуть из-за неисправности одной из печек для разогрева пищи.

Уточняется, что никто из находящихся на борту людей не пострадал. Пассажиры смогут вылететь в Сидней другими рейсами в течение суток. 

5 мая экстренную посадку совершил французский легкомоторный самолет 1930-х годов. Приземлился он на пляже британского города Сидмут (графство Девон) из-за отказавшего двигателя.

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