Boeing 737 компании Qantas экстренно сел в Новой Зеландии

Самолет Boeing 737 австралийского авиаперевозчика Qantas, выполнявший рейс Окленд — Сидней, экстренно сел в аэропорту вылета спустя 20 минут после взлета.

По словам официального представителя аэропорта Окленда, причиной экстренной посадки стало задымление в салоне самолета, которое могло возникнуть из-за неисправности одной из печек для разогрева пищи.

Уточняется, что никто из находящихся на борту людей не пострадал. Пассажиры смогут вылететь в Сидней другими рейсами в течение суток.

5 мая экстренную посадку совершил французский легкомоторный самолет 1930-х годов. Приземлился он на пляже британского города Сидмут (графство Девон) из-за отказавшего двигателя.