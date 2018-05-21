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Самолет из Турции экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации

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Фото: REN TV
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Пассажирский самолет турецкой авиакомпании Onur Air, который следовал из Антальи в Челябинск, совершил аварийную посадку в аэропорту Волгограда из-за разгерметизации.

Инцидент произошел вечером 20 мая в 22:50 по московскому времени. На борту Airbus А321 находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа.

Как рассказали порталу iz.ru пассажиры, во время полета лайнер резко затрясло, после чего в салоне появился неприятный запах и легкое задымление.

«Сразу выбросились кислородные маски. В самолете началась паника. Дети кричали, некоторым взрослым становилось плохо», — сказал очевидец Алексей.

По его словам, через некоторое время бортпроводники сообщили, что лайнер готовится к экстренной посадке.

«Мы буквально за несколько минут, минут за 10, мы просто упали, приземлились. И потом нам сказали, что это Волгоград. И мы до сих пор здесь», — добавил Алексей.

После того как люди оказались в аэропорту Волгограда, к ним вышел представитель компании Coral Travel, который, как рассказал Алексей, предоставил им еду и напитки. Тех, кто летел с детьми, разместили в гостиницах, остальные ожидали резервного лайнера в терминалах воздушной гавани. В настоящее время самолет вылетел в Челябинск.

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