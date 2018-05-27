Самолет экстренно приземлился в Казани из-за потерявшей сознание пассажирки‍

Самолет из Чебоксар экстренно приземлился в аэропорту Казани из-за потерявшей сознание пассажирки.

Самолет приземлился 27 мая в 4:45 мск, рассказали в пресс-службе минздрава Татарстана, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

После приземления самолета 60-летнюю женщину доставили в Республиканскую клиническую больницу, где ей оказали помощь. Затем ее отпустили на амбулаторное лечение.

В нижегородском аэропорту Стригино 22 мая вынужденно приземлился Boeing 737 авиакомпании Utair. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, лайнер выполнял рейс Москва–Уфа.

По предварительным данным, у самолета отказал правый генератор. На борту находились 85 пассажиров и шесть членов экипажа.