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Самолет экстренно приземлился в Казани из-за потерявшей сознание пассажирки‍

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самолет из Чебоксар экстренно приземлился в аэропорту Казани из-за потерявшей сознание пассажирки.

Самолет приземлился 27 мая в 4:45 мск, рассказали в пресс-службе минздрава Татарстана, сообщает «Интерфакс-Поволжье»

После приземления самолета 60-летнюю женщину доставили в Республиканскую клиническую больницу, где ей оказали помощь. Затем ее отпустили на амбулаторное лечение.

В нижегородском аэропорту Стригино 22 мая вынужденно приземлился Boeing 737 авиакомпании Utair. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, лайнер выполнял рейс Москва–Уфа.

По предварительным данным, у самолета отказал правый генератор. На борту находились 85 пассажиров и шесть членов экипажа. 

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