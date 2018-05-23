Самолет Москва–Уфа вынужденно приземлился в Нижнем Новгороде

В нижегородском аэропорту Стригино 22 мая совершил вынужденную посадку Boeing 737 авиакомпании Utair. По данным Приволжской транспортной прокуратуры лайнер выполнял рейс Москва–Уфа.

Предварительной причиной происшествия назвали отказ правого генератора самолета. На борту было 85 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет, отмечает ИА «НьюсНН». Для доставки людей в Уфу использовали резервный лайнер.

Ранее жители Нижнего Новгорода сообщили о неопознанных летающих объектах в Стригино. Вечером 20 марта над аэропортом видели три НЛО, которые улетели в сторону леса на западной стороне. Проверкой информации занялся участковый полицейский.