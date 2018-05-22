Самолет не смог вылететь из Кемерово в Москву из-за неисправности двери

Самолет авиакомпании S7 не смог вылететь из Кемерово в Москву из-за неисправности средней двери, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Рейс 171, который должен был отправиться в российскую столицу в 7:40 (03:40 мск) 22 мая, заменили резервным лайнером.

«Самолет вылетел в 12:15 местного времени (08:15 мск), на борту 158 пассажиров, в том числе 8 детей», — цитирует заявление представителя ведомства «Интерфакс».

Транспортная прокуратура проводит проверку.