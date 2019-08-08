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Названы самые часто забываемые вещи в самолете

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Фото: Depositphotos
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Эксперты рассказали, какие вещи туристы чаще всего забывают в самолете. Об этом 8 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

В ходе исследования выяснилось, что 23,1% опрошенных хоть раз в жизни что-то оставляли в салоне лайнера. При этом чаще всего это ценная техника: ноутбуки, телефоны или игровые приставки. В этом признались 29% опрошенных россиян.

На втором месте среди забытых вещей оказалась ручная кладь и покупки Duty Free. Их забывают 14% и 13% респондентов соответственно. Также 10% путешественников забывают пледы, подушки и одежду (9%). Помимо этого, 25% опрошенных заявили, что забывали что-то маловажное.

В свою очередь специалисты напомнили, что забытые в самолете вещи обычно хранятся в аэропорту, откуда их можно забрать, обратившись в службу поддержки.

7 августа Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самую путешествующую нацию в мире.

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