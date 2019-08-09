В S7 объяснили полет над Украиной

В группе компаний S7 объяснили, почему пассажирский самолет российской авиакомпании «Глобус» (входит в S7) выполнил полет через воздушное пространство Украины, несмотря на то что Киев закрыл небо для перевозчиков РФ.

«Командир экипажа запросил разрешение у диспетчера на пролет над территорией Украины для обхода грозового фронта по маршруту следования. Разрешение было получено», — заявили в пресс-службе РБК 9 августа.

7 августа лайнер, выполнявший рейс S7 636 Бари (Италия) — Москва, запросил разрешение на вход в воздушное пространство Украины. В течение 26 минут самолет летел над Львовской областью.

В «Украэрорухе» ранее пояснили, что пилот был вынужден принять такое решение «в связи с обходом активной грозовой деятельности». Международная организация гражданской авиации (ICAO) предписывает избегать аварийных ситуаций во время выполнения рейсов, поэтому украинская сторона одобрила полет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину за такой шаг.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Киев запретил российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.

27 июля украинцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить авиасообщение с Россией.