Самолет из Еревана в Москву не смог вылететь по техническим причинам

Самолет Boeing-737 российской авиакомпании Utair не вылетел из Еревана в Москву из-за технических проблем. Лайнер должен был выполнить рейс UTA880, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Ведомство связалось с представительством авиаперевозчика, сообщило в понедельник, 12 августа, «Интерфакс». «Там сообщили, что ведутся работы по организации вылета пассажиров в сжатые сроки, а до этого гражданам будут предоставлены питание и гостиница», — отметили в комитете.

В июле Boeing-735 авиакомпании Utair, следовавший из Тюмени в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета. Самолет набрал высоту, после чего на борту сработал датчик неисправности шасси.