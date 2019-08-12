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Самолет из Еревана в Москву не смог вылететь по техническим причинам

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Самолет Boeing-737 российской авиакомпании Utair не вылетел из Еревана в Москву из-за технических проблем. Лайнер должен был выполнить рейс UTA880, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Ведомство связалось с представительством авиаперевозчика, сообщило в понедельник, 12 августа, «Интерфакс». «Там сообщили, что ведутся работы по организации вылета пассажиров в сжатые сроки, а до этого гражданам будут предоставлены питание и гостиница», — отметили в комитете.

В июле Boeing-735 авиакомпании Utair, следовавший из Тюмени в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета. Самолет набрал высоту, после чего на борту сработал датчик неисправности шасси.

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