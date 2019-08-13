Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку на Камчатке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

ЧП произошло во вторник, 13 августа, в Кроноцком заповеднике. Вертолет перевозил туристов.

По информации источника, пострадал один человек — у него перелом ноги. У самого воздушного судна повреждена хвостовая часть.

Двумя днями ранее похожий инцидент произошел в Якутии. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на территории Чагдинского месторождения, никто не пострадал.