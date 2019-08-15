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Росавиация назвала причину аварийной посадки А-321 в Подмосковье

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Фото: РЕН ТВ
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Причиной аварийной посадки амолета А321 «Уральских авиалиниий» в кукурузном поле в подмосковном Жуковском стало столкновение при взлете со стаей чаек. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в Росавиации, пишет «РИА Новости».

«Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП», — сказали там.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В региональном главке МЧС РФ сообщили, что при жесткой посадке пострадали трое детей и семеро взрослых, в основном у них ушибы и ссадины.

Воздушное судно вылетело из Москвы в Симферополь, через 15 минут лайнер совершил жесткую посадку. Горящий двигатель самолета при аварийной посадке отвалился, сам борт не загорелся. В настоящее время двигатель дымится, его заливают пеной. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета (СК) России.

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