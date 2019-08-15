Названо число пострадавших при жесткой посадке А321 в Подмосковье

Четверо пострадавших при жесткой посадке самолета А321 «Уральских авиалиниий» в подмосковном Жуковском доставлены в городскую больницу. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в Росавиации.

«По предварительной информации, в результате вынужденного приземления пострадали 4 пассажира, которые оперативно доставлены в медучреждение города Жуковского», — цитирует «РИА Новости» представителя ведомства.

Агенство со ссылкой на главное управление МЧС России по региону уточняет, что всего в результате инцидента пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

Горящий двигатель самолета при аварийной посадке отвалился, сам борт не загорелся. В настоящее время двигатель дымится, его заливают пеной.

На место происшествия выехали следователи СК, рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

Воздушное судно вылетело из Москвы в Симферополь, через 15 минут лайнер совершил жесткую посадку. По предварительной информации, у самолета после взлета загорелся двигатель, предположительно, из-за попадания в него птиц.

По информации «РИА Новости», на борту находилось более 100 человек. «Интерфакс» сообщает о 226 пассажирах и 7 членах экипажа.