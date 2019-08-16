Полоса спасения: кто и как сотворил московское «чудо на Гудзоне»

Жёсткая посадка пассажирского самолета возле Жуковского, едва не обернувшаяся очередной катастрофой, вскрыла серьезные пробелы в обеспечении безопасности полетов . Как выяснили «Известия», отраслевую группу орнитологии, комплексно отвечающую за чистоту неба в районе всех аэродромов, сократили шесть лет назад. И хотя воздушная гавань, откуда вылетал Airbus «Уральских авиалиний», сертифицирована по всем стандартам, включая орнитологическое обеспечение, причиной ЧП стало именно столкновение со стаей птиц. Произошедшее рано утром 15 августа сразу окрестили московским «чудом на Гудзоне». Не на воду, а на кукурузное поле пилоты смогли филигранно посадить лайнер с неработающими двигателями и полными баками топлива. При этом никто из 226 пассажиров серьезно не пострадал. Командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина представят к государственным наградам. Но несмотря на то что трагедии удалось избежать, в обстоятельствах происшествия еще предстоит разобраться следователям.

«Спасибо родителям за таких ребят»

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа должен был лететь из аэропорта Жуковский в Симферополь. В 06:10 лайнер с 226 пассажирами на борту поднялся в воздух и почти сразу, еще на взлете, столкнулся со стаей птиц.

кукуруза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В результате у самолета по очереди отказали два двигателя. Не имея возможности маневрировать, командир экипажа Дамир Юсупов принял решение произвести жесткую посадку на кукурузном поле — не выпуская шасси. Несмотря на то что самолет садился с полными баками и из них вылилось около тонны топлива, пожара удалось избежать. Все пассажиры были эвакуированы по надувным трапам — никто не погиб. На момент подписания номера сообщалось о 76 пострадавших, среди которых 19 детей. Однако госпитализация потребовалась только одной пассажирке — 69-летней женщине, состояние которой оценивается как удовлетворительное.

— Красиво приземлились, благодаря командиру, — вспоминает пассажир Степан Акопян. — Паники в поле не было. Народ вел себя хорошо.

В ожидании экстренных служб люди со слезами благодарили членов экипажа, фотографировались с ними, друг с другом, обнимались и целовались от радости.

кукуруза3 Фото: РЕН ТВ

— Я благодарен пилотам пожизненно, — сказал «Известиям» пассажир Борис Швайгер. — Настоящие мужчины! Желаю им крепкого здравия и благополучия. Спасибо их родителям за таких ребят! И всему экипажу тоже огромная благодарность за оперативность и адекватность.

По тонкой ниточке

Командир экипажа Дамир Юсупов рассказал журналистам, что сначала, когда отказал левый двигатель, он хотел вернуть самолет в аэропорт и приземлиться на правом. Но начались сбои в работе второго двигателя, и стало ясно, что этот маневр не удастся.

— Я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки, — подчеркнул Дамир Юсупов.

Второй пилот Георгий Мурзин предположил, что птицы попали в оба двигателя.

Неустойчивая работа двигателя после попадания птиц — помпаж — приводит к потере тяги, которую уже не восстановить, рассказал «Известиям» Герой России летчик-испытатель Роман Таскаев. По его оценке, в сложившейся ситуации была продемонстрирована филигранная работа пилотов — провести самолет «по тонкой ниточке», не превысив вертикальную скорость, чтобы воздушное судно не разрушилось, и не потеряв горизонтальную, чтобы оно не перешло в сваливание. При большой вертикальной скорости самолет разрушится прямо на месте или может потечь и воспламениться керосин.

кукуруза 2 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— В этом они проявили свое мастерство, — рассказал Роман Таскаев. — А мужество — в том, что не потеряли самообладание. Садиться в таких условиях — на малой высоте — очень страшно, при этом нельзя терять ни секунды. Чтобы переводить самолет на посадку на брюхо, надо иметь крепкие нервы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что действия членов экипажа заслуживают самой высокой оценки, и распорядился подготовить документы о том, чтобы представить их к государственным наградам.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что все формальности, предшествующие награждению, будут проведены в кратчайшие сроки.

Пернатая угроза

В Росавиации заявили, что черные ящики Airbus A321 не пострадали. Межгосударственный авиационный комитет уже сформировал комиссию для расследования причин ЧП, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Основная версия — попадание в двигатели птиц. Скорее всего, лайнер столкнулся с озерными или сизыми чайками. Последние достигают величины в 43 см, размах крыльев — около 120 см. Вес таких чаек составляет от 300 до 550 г. Август — как раз то время, когда молодые чайки становятся на крыло и вместе с родителями летают в поисках корма, рассказал «Известиям» орнитолог, научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Павел Квартальнов.

кукуруза3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Стаи увеличиваются, могут насчитывать несколько сотен особей. Такой толпе трудно прокормиться, поэтому они летают далеко от колонии. Ищут свалки, рыборазводные пруды, фильтрационные поля. Летят они не всегда прямо, часто их просто ветер сдувает, поэтому, скорее всего, они и оказались на территории аэропорта, — отметил эксперт.

Сразу после ЧП общественность заговорила о том, что стаи птиц прилетают в Жуковский с несанкционированной свалки. Однако министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин заявил в четверг, что ближе всего к аэродрому находится только мусорный полигон «Сафоново», но он не используется с 2012 года, укрыт грунтами и не привлекателен для птиц. Пресс-секретарь администрации Жуковского Юлия Сошкина и депутат горсовета Светлана Безлепкина заверили «Известия», что несанкционированных свалок близ аэропорта нет.

Эту информацию опровергают СМИ и местные жители. Они сообщают о горе мусора всего в 2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта — возле озера Глушица. Там постоянно видят стаи птиц.

Наличие несанкционированной свалки в границах водоохранной зоны Москвы-реки вблизи СНТ «Глушица» подтвердил Росприроднадзор. В Минприроды заявили о необходимости проведения проверки.

кукуруза6 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев рассказал «Известиям», что работа по отпугиванию птиц в каждом аэропорте ведется по-своему.

— Например, в питерском Пулково уже привыкли к тому, что городская свалка находится прямо за аэропортом. Чайки там в пять часов утра с Финского залива перелетают на помойку, а около восьми вечера возвращаются домой. Поэтому в это время самолеты взлетают и садятся редко , — сказал он.

По всем стандартам

В настоящее время аэропортом Жуковский руководят две организации — дочернее предприятие «Ростеха» «Рампорт Аэро» и Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. Громова, входящий в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Первая занимается наземным обслуживанием рейсов гражданской авиации: инфраструктурой терминала, регистрацией пассажиров, обработкой багажа, а также пограничным таможенным контролем. А вторая отвечает за управление воздушным движением и поддержание работы аэродрома.

кукуруза5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ЛИИ им. Громова «Известиям» заявили, что аэродром «Раменское» (аэропорта «Жуковский») сертифицирован Росавиацей по всем стандартам, включая орнитологическое обеспечение полетов.

— Все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц, — сообщили в институте.

На аэродроме работает комплекс профессионального биоакустического оборудования. Он включает приборы, имитирующие звуки пернатых, предупреждающие об опасности и крики хищных птиц, шумовые установки, отпугивающие птиц имитацией звуков выстрелов и другие приборы.

В «Ростехе «Известиям» сказали, что намерены разобраться в ситуации после того, как ОАК в 2020 году юридически войдет в состав госкорпорации.

— Безусловно, важно проанализировать и качество аэродромной инфраструктуры, и наличие свалок прежде всего. Необходимо юридически принять ЛИИ им. Громова, в числе других предприятий ОАК, в состав «Ростеха» — этот процесс идет. И будем разбираться с участием всех заинтересованных сторон, — заверили в «Ростехе».

Кто крышует это небо

По подсчетам отраслевой группы авиационной орнитологии, в России происходит около 1 тыс. в год столкновений самолетов с птицами. Обычно это случается именно в летнее время, когда повышается количество популяций всех видов. 35% всех столкновений приходится именно на чаек.

Начиная с 2015 года цифры выросли в 20 раз: до этого фиксировалось по 30–50 случаев. Как рассказал «Известиям» руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов, ранее регистрировались только те ЧП, которые приводили к повреждению воздушного судна.

— С 2015-го мы наконец добились того, чтобы Федеральное агентство воздушного транспорта стало регистрировать все случаи столкновения с птицами. Мы добивались этого 20 лет. Теперь стало понятно, что проблема довольно масштабная, с ней нужно работать системно, — подчеркнул эксперт.

кукуруза7 Служащая орнитологической службы аэропорта Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Первые научные разработки, связанные с этой проблемой, были начаты еще в СССР, в 1967 году. Но финансирование исследований было прекращено в 90-е годы. В 2003 году Отраслевая группа авиационной орнитологии была выведена из состава ГНИИ гражданской авиации. А в 2013-м её сократили и в Госцентре безопасности полетов.

— Сейчас наша группа существует в структуре микроскопического частного предприятия, имея в своем составе четыре специалиста, — говорит Сергей Рыжов. — Сейчас мы работаем только по прямым заказам. Я считаю, что было бы правильно восстановить эту группу в рамках государственной структуры, чтобы она работала постоянно и систематически.

Отраслевая группа авиационной орнитологии подготовила единственное пособие по данной проблеме — «Базовый комплекс мероприятий по орнитологическому обеспечению полетов в аэропорту». В нем около 100 разных процедур, которые должны быть проведены для того, чтобы снизить количество столкновений в небе.

кукуруза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Специалисты обращают внимание на то, что, просто купив устройство для акустического отпугивания птиц, проблему решить невозможно. Также не решается она и с помощью только лишь ловчих птиц. По сути, должен быть составлен индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.В нем необходимо учесть наличие рядом крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, урожайность семян, качественный и количественный состав самих птиц. Помимо биологических и природных факторов в паспорт нужно внести и антропогенные. Это интенсивность взлетов-посадок, наличие рядом несанкционированных свалок, полигонов коммунальных отходов и проч.

Далее для каждого аэропорта должна быть выработана индивидуальная программа обеспечения орнитологической безопасности. И даже в этом случае полностью гарантировать отсутствие столкновений с птицами будет невозможно. Но их количество можно свести к минимуму, полагает Сергей Рыжов.

Над материалом работали Елена Сидоренко, Анна Урманцева, Алексей Рамм, Виталий Воловатов и Валерия Нодельман