Правильный ход: экипаж А321 посадил самолет с отказавшими двигателями

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить к государственным наградам членов экипажа самолета А321, которые смогли предотвратить гибель более 230 пассажиров. В соцсетях предложили снять фильм про подвиг пилотов, который сравнивают с «Чудом на Гудзоне». Командир экипажа предотвратил трагедию, при том что по сути нарушил инструкцию производителя, полагают эксперты. Подробнее — в материале «Известий».

Птичий полет

Ранним утром в четверг, 15 августа, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку на подлете к аэропорту «Жуковский». Командир экипажа смог посадить самолет, терпевший крушение, посреди кукурузного поля в Раменском районе Московской области. Ни один человек не погиб.

Самолет Airbus А321 следовал из Жуковского в Симферополь. Авария произошла на взлете из-за стаи птиц. На видео, который снял пассажир борта с мобильного телефона, мельком через иллюминатор видно, как мимо пролетают птицы, после чего раздался громкий хлопок.

Жукоский_самолет Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Несколько чаек попали в оба двигателя воздушного судна, правый загорелся. Людей спас профессионализм командира экипажа Дамира Юсупова: он смог в ручном режиме посадить самолет в кукурузном поле при отказавших двигателях, с убранными шасси и полным баком топлива.

Пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» При взлете самолета, выполняющего рейс в Симферополь из Жуковского, произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя. Оба двигателя отказали. Борт совершил вынужденную посадку. Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий. В салоне находилось 226 пассажиров, при посадке никто не пострадал, пассажиры эвакуированы и в настоящий момент находятся в терминале аэропорта.

Один из пассажиров также заснял момент экстренной посадки (видео оказалось в распоряжении Telegram-канала Baza). Судя по записи, паники на борту на было. Уже в момент посадки женщина закричала: «Сели, сели!». После экипаж провел эвакуацию пассажиров. После того, как их провели к дороге, людей забрали автобусы.

Всего на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью после прерванного полета, который мог бы закончиться трагедий, обратились 55 человек, из которых 17 детей, сообщили в главном управлении МЧС по Подмосковью. По информации пресс-службы Минздрава, были госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок. Их состояние оценивается как средней тяжести.

ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах пишет, что помощь была оказана 74 людям. Тех, кто не передумал ехать в Симферополь, отправят в Крым тремя рейсами. Остальным обещали возместить стоимость путевок. В пресс-службе аэропорта «Жуковский» рассказали, что большинство пассажиром сдают билеты.

Мечта летать

«Я считаю своего мужа хорошим человеком. Очень люблю его, очень переживаю и жду скорее домой», — рассказала в интервью порталу E1.ru жена командира экипажа Наталья. — Я вообще не верю, что такое произошло. Мне кажется, это сон какой-то».

Дамиру Юсупову — 41 год. Уроженец Свердловской области и потомственный пилот (его отец летал на вертолете Ми-8) окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации в 35 лет, несмотря на то что хотел пойти стопам папы еще ребенком. Юсупова не взяли в летное училище по состоянию здоровья, поэтому он стал юристом. В 32 года снова попытался поступить на летчика, и на этот раз удачно — попал в Бугурусланское летное училище, а потом окончил петербургский вуз. В 2018 году он получил еще и диплом Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева по направлению «аэронавигация».

Жукоский_самолет Командира экипажа Дамир Юсупов Фото: Facebook/Дамир Юсупов

Автор цитаты «Я на всю жизнь запомнил свой первый полёт, в училище мы летали на Ан-2, — делился Дамир Юсупов с журналистом портала «ПроПолевский», который брал у него интервью для материала к 23 февраля. — Даже не верилось, что я сам управляю самолётом, я лечу».

Второй пилот — Георгий Мурзин, ему 23 года. Как и Дамир Юсупов, он окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации. На работу в «Уральские авиалинии» был принят в прошлом году, налетал пока 600 часов. Его родители в прошлом — бортпроводники.

Портал E1.ru пишет, что соседи только обращали внимание, что он в форме — молодой человек был очень скромен. «Георгий с детства был очень скромный и выдержанный. В классе выделялся именно этим. Плюс он был очень педантичным. Типичный хороший мальчик», — рассказала его учительница. Одноклассники рассказывают, что о полетах мечтал с детства.

Русский Гудзон и вторая Ижма

«Пилоты ювелиры», «Браво», «Наградить всех» — сотни таких комментариев оставляют пользователи соцсетей. Хотя нашлись и более практичные люди, через пару часов после появления новостей об аварии разместившие объявление о продаже мужской формы «Уральских авиалиний».

Пользователи соцсетей и зарубежные издания, в том числе Guardian, New York Times и Washington Post, окрестили экстренную посадку самолета в Жуковском московским «Чудом на Гудзоне». Так называют аварийную посадку самолета Airbus A230 в январе 2009 года. Лайнер, летевший из Нью-Йорка в Сиэтл, начал терять высоту сразу после взлета: буквально через полторы минуты самолет столкнулся с птицами. Как и в случае с А321 в Жуковском, отказали двигатели. Пилоты посадили самолет на воду реки Гудзон, все 155 человек на борту выжили.

Жукоский_самолет Самолет А 320 авиакомпании US Airways после аварийной посадки на треку Гудзон в Нью-Йорке, 2009 год Фото: Global Look Press/He Bin

Справка «Известий» В Советском Союзе было свое «Чудо на Гудзоне». В августе 1963 года совершать экстренную посадку пришлось экипажу самолета «Аэрофлота», который летел из Таллина в Москву — переднюю шасси заклинило в полуубранном положении. Пилоты решили приземлиться не в столичном Внуково, а ленинградском Пулково. Уже над Ленинградом перестал работать второй двигатель: посадить самолет пришлось на воду в акватории воды — сделать это помог опыт второго пилота Василия Чеченева, который служил в морской авиации. На борту находились 45 пассажиров и семь членов экипажа — никто не пострадал.

В Twitter ситуацию с самолетом «Уральских авиалиний» также назвали «второй Ижмой». Речь об относительно недавнем инциденте — экстренной посадке Ту-154М авиакомпании «Алроса», который совершал рейс Полярный (Якутия) — Москва. Это произошло в сентябре 2010 года. В воздухе у самолета перестала работать система энергоснабжения, кроме того, отказали топливные насосы, что исключало возможность добраться до аэропорта. Командиру экипажа Евгению Новоселову и второму пилоту Андрею Ламанову пришлось сажать воздушное судно на заброшенной взлетно-посадочной полосе аэропорта города Ижма в Коми. Все 81 человек, находившиеся на борту, выжили.

Обоих пилотов после этого удостоили звания Героя Россия. Кроме того, особой наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — наградили начальника бывшего аэропорта Ижмы Сергея Сотникова. То, что он поддерживал в порядке взлетную полосу, сыграло критическую роль в спасении людей.

Автор цитаты Самолет, на котором двое российских пилотов совершили сложнейшую аварийную посадку в Ижме, эксплуатировался после аварии еще восемь лет, а теперь стоит как памятник в аэропорте Новосибирска. А вот самолет A231, севший 15 августа на подмосковном кукурузном поле, восстановлению не подлежит, рассказали в авиакомпании.

По словам главы Росавиации Александра Нерадько, последний «случай с серьезными последствиями» из-за столкновения с птицами произошел семь лет при посадке самолета Ан-12 в Домодедово.

Судьбоносное нарушение

За спасение пассажиров пилотов хвалят не только пользователи соцсетей, но и их коллеги по цеху. «Пилоты — большие молодцы и профессионалы, что смогли совершить посадку в таких условиях. Видимо, кукурузное поле было хорошим, кукуруза помогла приземлению. Это редчайший случай и летчиков, возможно, даже наградят за прекрасное выполнение своих обязанностей», — отметил в беседе с URA.ru Герой РФ, заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев. Вместе с тем он добавил, что «не обошлось и без доли везения».

«Они абсолютно правильно сделали. Во-первых, нашли площадку, во-вторых, правильно сделали, что не стали выпускать шасси», — цитирует заслуженного летчика России, генерал-лейтенанта запаса Виктора Севостьянова ТАСС. По его словам, это категорически важный момент: если «садиться на брюхо» при выпущенном шасси, гарантировано самолет разрушится и, возможно, взорвется.

При этом, как пишет РБК, не выпустив шасси, командир экипажа нарушил инструкцию Airbus и Boeing об экстренном приземлении на воду и сушу. Росавиация назвала действия экипажа как единственно верными в сложившейся ситуации.

Награде быть

В тот же день, 15 августа, председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил Минтрансу подготовить документы, чтобы представить к наградам членов экипажа. Он подчеркнул, что ситуацию еще предстоит изучить специалистам, однако «в любом случае то, что в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет — это, безусловно, очень хорошее событие».

Автор цитаты «Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы представить их к государственным наградам», — заявил Медведев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил всех с тем, что более 200 человек остались живы. «Пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет», — сказал официальный представитель Кремля, подчеркнув, что после всех формальностей они будут представлены к наградам.

В Общественной палате предложили не только наградить экипаж, но и снять о них фильм — американцы же сняли «Чудо на Гудзоне», и правильно, полагают там. А пользователи соцсетей уже подготовили постеры с ироничным названием «Чудо на Кукурозоне».