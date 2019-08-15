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Медведев поручил представить к наградам экипаж лайнера А321

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил перед началом заседания правительства в четверг, 15 августа, что действия экипажа A321, совершившего аварийную посадку в поле под Жуковским, заслуживают самой высокой оценки и награды. Об этом сообщает ТАСС.

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«Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным», — подчеркнул он.

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. За медпомощью обратились 55 человек, среди которых 17 детей. Госпитализированы шесть пострадавших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил пилотов «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер и спасти людей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.

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