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Кремль допустил представление к госнаградам пилотов севшего в поле A321

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил пилотов «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей. По его словам, в Кремле нет сомнений, что летчики будут представлены к госнаградам.

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«Давайте поздравим друг друга, что 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы, и поздравим героев-летчиков, которые посадили самолет и спасли людей», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга в четверг, 15 августа.

Песков также отметил, что все необходимые формальности для получения пилотами госнаград постараются завершить в кратчайшие сроки. Представитель Кремля добавил, что говорить о точных причинах ЧП пока рано, необходимо дождаться результатов расследования.

«Поскольку и корпус самолета цел и «черные ящики» все уже под рукой, то наверняка это будет весьма оперативно», — сказал он.

Журналисты также попросили Пескова прокомментировать данные некоторых СМИ о том, что за территорией аэропорта существует несанкцинированная свалка, где постоянно летают стаи птиц, которые, видимо, и попали в двигатель самолета.

«Несанкционированная свалка — это всегда плохо. И вы знаете, что с ними (свалками. — «Известия») ведется непримиримая борьба», — ответил представитель Кремля.

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

По предварительным данным Росавиации, на борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В Минздраве рассказали, что 23 человека госпитализированы, из них пятеро — дети. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки сталостолкновение при взлете со стаей чаек.

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