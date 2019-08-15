Экипаж аварийно севшего в Жуковском самолета отстранили от полетов

Экипаж самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Московской области, отстранили от полетов на время проверки, сообщает пресс-служба перевозчика в четверг, 15 августа.

«Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура», — приводит слова представительницы авиакомпании «РИА Новости».

Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

По предварительным данным Росавиации, на борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В Минздраве рассказали, что 23 человека госпитализированы, из них пять детей. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.