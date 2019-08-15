Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье выросло до 23

Число пострадавших при аварийной посадке самолета А321 «Уральских авиалиний» в Московской области увеличилось до 23 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в четверг, 15 августа.

Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета.

Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета (СК) России и экстренные службы.

По предварительной информации Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Как рассказал источник агенства, среди пострадавших было девять детей.

Однако, Минздрав России приводит другие данные: 23 человека госпитализированы, среди них — пять детей. В ведомстве добавили, что их состояние оценивается как средней степени тяжести, передает «РИА Новости».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.