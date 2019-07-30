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Птица глубокого полета: самолеты «Чайка» станут охотниками за АПЛ

Российский флот модернизирует легендарные амфибии Бе-12
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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ВМФ России начинает модернизацию самолетов-амфибий Бе-12 «Чайка». Обновленные летающие лодки станут охотниками за атомными субмаринами: они смогут не только обнаруживать, но и длительное время следить за новейшими подлодками с ядерными энергетическими установками. На первых модернизированных «Чайках» было полностью заменено бортовое оборудование, появился новый гидроакустический комплекс, датчики обнаружения и детектор магнитных аномалий, а также улучшенные глубинные бомбы и торпеды.

Летающая лодка считается старейшим самолетом, находящимся на вооружении российского флота. Свой первый полет Бе-12 совершил еще в 1960-м году, а его производство завершилось в 1973 году. Машина изначально разрабатывалась как противолодочный самолет-амфибия, который должен вести поиск и борьбу с подлодками противника. Новое оборудование сможет подарить «Чайке» вторую жизнь, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

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— Этот самолет нужно серьезно модернизировать, — рассказал «Известиям» Валентин Селиванов. — Ему нужны новые моторы и оборудование, но самое главное — современные и эффективные средства обнаружения. Смысл в такой переделке есть. Самолеты гораздо быстрее кораблей ищут субмарины. За два-три часа пилот может исследовать половину Балтийского или Черного моря, на что у противолодочного корабля уйдет два или три дня. «Чайка», исходя из дальности полета, может принести пользу в первую очередь в Балтийском, Баренцевом, Черном и Японском морях.

Простой и надежный

На флоте Бе-12 активно эксплуатировался как в южных, так и северных морях и заслужил среди моряков славу простого и надежного самолета, отметил эксперт.

Для своего времени «Чайка» была самым большим серийным самолетом-амфибией в мире. Экипаж воздушного судна состоит из четырех человек — командира, помощника, штурмана и радиста. Отличительная черта машины — изогнутое V-образное крыло характерной формы, напоминающее чайку в полете. Благодаря этой конструктивной особенности она и получила свое название.

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Нижняя часть фюзеляжа Бе-12 имеет стремительные корабельные обводы, чтобы можно было совершать посадку и взлет с водной глади. Он обладает не только прекрасными аэродинамическими качествами, но способен на большой скорости преодолевать морские волны, не зарываясь носом в воду.

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Мореходные качества машины тоже на высоте — она может приводняться и взлетать в шторм силой в три бала. Люки и двери герметизируются специальными шлангами, в которые сразу после защелкивания замков подается воздух. Амфибия может пользоваться наземными аэродромами — для этого она оборудована убирающимся в корпус трехопорным шасси с хвостовым колесом.

Летающая лодка развивает скорость более 550 км/ч, но во время патрулирования старается придерживаться крейсерской скорости в 320 км/ч. В зоне патрулирования на расстоянии в 600 км от базы самолет может барражировать более трёх часов. Боевая нагрузка этой машины — от 1,5 т до 3 т.

Не только ракеты

Существует более двух десятков комбинаций вооружения Бе-12, которые можно варьировать в зависимости от обстановки. Средства поиска и поражения вражеских подводных лодок самолёт несёт как во внутреннем отсеке, так и на наружной подвеске. В его арсенале — буи обнаружения субмарин противника, а также противолодочные бомбы ПЛАБ-250-120 и ПЛАБ-50, которые сбрасываются на обнаруженную подлодку с высоты от 50 м до 8 км.

Но основной ударной силой самолета считаются самонаводящиеся торпеды АТ-1 и АТ-1М, способные находить цель в полуторах км от места приводнения. Есть и модификация самолета, которая предусматривает его вооружение ядерными противолодочными бомбами СК-1 «Скальп». Обе без проблем «достанут» вражескую подлодку на глубине в 500 м.

Охотники за подлодками действовали не только в приграничных морях. В 1960-е годы они, базируясь в Египте, совместно с 5-й эскадрой кораблей советского ВМФ патрулировали Средиземном море.

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На базе «Чайки» был также создан самолёт-спасатель Бе-12ПС. В грузовом отсеке машины оборудованы места для размещения пострадавших, санитарно-спасательного и медицинского оборудования. В состав экипажа включен медицинский работник, а для спасения на воде предусмотрена надувная лодка с мотором. На борт «спасатель» может принять от 15 до 29 пострадавших.

За время эксплуатации самолет установил почти полсотни мировых рекордов среди летательных аппаратов своего класса -—по скорости, скороподъемности, массе груза, поднятого на определенную высоту и дальности полета.

Противолодочная авиация сегодня меняется буквально на глазах. Уж началась модернизация сверхдальних противолодочных самолетов Ту-142. Теперь эти машины смогут часами кружить в воздухе, отслеживая не только вражеские субмарины, но и наземную военную технику. На борту «морского охотника» появилась высокоточная прицельная система СВП-24 «Гефест». Она отлично зарекомендовала себя в Сирии, обеспечив самолетам ВКС России исключительную точность при проведении ракетно-бомбовых ударов. Сейчас Ту-142 может поражать наземные цели обычными бомбами с эффективностью высокоточного оружия.

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