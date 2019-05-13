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Пришествие машин: роботы начнут собирать отечественные самолеты

Уже летом в Ульяновске с помощью автоматизированной линии будут выпускать Ил-476
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Пришествие машин: роботы начнут собирать отечественные самолеты
2019-05-05 17:48:04">
2019-05-05 17:48:04
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В России разработана первая отечественная система роботизированной сборки гражданских, транспортных и военно-транспортных самолетов. Технология позволит в разы сократить срок выпуска воздушных судов и снизить до минимума участие в этом процессе человека, рассказал «Известиям» вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. Монтаж линии завершается в Ульяновске, и уже летом этого года она будет задействована при производстве новых военно-транспортных самолетов Ил-476. А с начала следующего года –– и при выпуске отечественного пассажирского лайнера Ил-114 на заводе «Объединенной авиастроительной корпорации» в Подмосковье, сказал «Известиям» разработчик линии и подтвердили в ОАК. Насколько российское оборудование будет конкурентоспособно по сравнению с иностранными аналогами, эксперты пока сказать не берутся. Но в условиях санкций наличие у нашей страны собственных разработок позволит укрепить независимость предприятий.

Роботы помогут взлететь

В Москве разработали первую отечественную систему роботизированной сборки гражданских, транспортных и военно-транспортных самолетов. Об этом «Известиям» рассказал вице-мэр столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

–– Первая отечественная полностью роботизированная линия для бесстапельной сборки крупных самолетов собрана, ее монтаж заканчивается в Ульяновске, и уже летом этого года она может быть задействована в производстве новых транспортных самолетов Ил-476 (Ил-76МД-90А), –– отметил он.

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Фото: пресс-служба ОАК/Наталья Мурзина



Новая технология и оборудование разработаны московским ЗАО «Авиационный консалтинг-Техно». Гендиректор компании Евгений Цодыковский подтвердил «Известиям», что контракт на установку линии заключен с «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК). Он рассказал, что новая технология разрабатывалась столичными инженерами в течение последних четырех лет. В Москве специально под проект были созданы новое конструкторское бюро и опытное производство, общий размер инвестиций превысил 400 млн рублей. В состав команды разработчиков вошли более 70 специалистов, конструкторов и инженеров, большинство из которых выпускники ведущих столичных вузов — МАИ, МГУ, МГТУ им. Баумана и МФТИ.

Владимир Ефимов отметил, что роботизированные комплексы будут сами выполнять наиболее ответственные и трудоемкие этапы –– сборку фюзеляжа, стыковку крыла и фюзеляжа, сборку планера самолета. Использование лазерных трекеров (измерительные приборы) и промышленных роботов позволит соединять многотонные агрегаты крупных самолетов с точностью до сотых долей миллиметра за несколько часов. Тогда как ранее подобные операции проводились с участием десятков высококвалифицированных слесарей-сборщиков и занимали недели. В итоге, отечественная технология позволит сократить трудоемкость окончательной сборки воздушного судна в три-четыре раза.

На отечественных самолетостроительных заводах сейчас используется лишь несколько похожих линий бесстапельной сборки, правда, все они –– иностранного производства.

–– Но технологии импортозамещения и «индустрия-4.0» (четвертая промышленная революция. — «Известия») ускоряют развитие отечественной отрасли, –– сказал Владимир Ефимов.

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Технический директор ОАК Юрий Тарасов подтвердил «Известиям», что в настоящий момент ведется монтаж технологического оборудования новой поточной линии для сборки самолетов Ил-76МД-90А на заводе «Авиастар-СП». Она состоит из 10 станций, обеспечивающих полную сборку воздушного судна из агрегатов планера, поступающих с агрегатно-сборочного производства. На каждой из станций выполняется отдельная операция: от стыковки отсеков фюзеляжа и монтажа гидросистем до навески двигателей и финальной отработки. Перед физической стыковкой проводится «виртуальная», которая позволяет оптимизировать процесс еще до начала перемещения многотонных агрегатов.

По словам Юрия Тарасова, такая технология позволяет снизить трудоемкость работ, обеспечить контролируемое качество и максимальную точность сборки самолета.

–– Заложенная разработчиками производственная мощность поточной линии позволит собирать до 18 самолетов год. По сравнению с ранее существующими технологиями это увеличит скорость сборки в четыре раза, –– отметил он.

Новые контракты

По словам Евгения Цодыковского, конструкторское бюро заключило контракт на использование технологии для сборки еще одного самолета –– нового отечественного пассажирского лайнера Ил-114 на заводе ОАК в Подмосковье. По его словам, линию предполагается установить на предприятии в конце этого года, а начать выпускать с ее помощью самолеты уже в начале следующего.

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Фото: пресс-служба ОАК/Наталья Мурзина



Отечественная линия по ряду характеристик превосходит импортные аналоги, в частности, немецкие, которые сегодня используются в России для сборки МС-21 и Sukhoi Superjet, отметил Евгений Цодыковский. Она также дешевле зарубежного оборудования на 25-30%.

Юрий Тарасов подтвердил «Известиям», что технологии и ПО, заложенные при разработке новой линии, могут быть использованы для создания аналогичных роботизированных сборочных линий для других типов транспортных и гражданских воздушных судов, в том числе, регионального самолета Ил-114-300.

Проверят в действии

С использованием новых технологий стыковки сократится время и повысится качество сборки самолетов, сказала «Известиям» руководитель дирекции перспективных производственных проектов МАИ Валентина Сизикова. Но насколько российская линия будет конкурентоспособна по сравнению с иностранными аналогами, сказать сложно, так как нужно посмотреть ее в работе.

— Результаты тестов пока себя оправдывают. Нужно развивать технологию и попробовать предложить ее рынку, — отметила она.

Самолеты
модель самолета
Фото: пресс-служба ОАК/Наталья Мурзина

По словам исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, роботизация — одна из важных тенденций в машиностроении и авиастроении.

— С учетом того, что одна из проблем авиаотрасли — серьезный дефицит высококвалифицированных слесарей и сборщиков, новация позволит повысить производительность труда и сократить время сборки воздушных судов, — сказал «Известиям» эксперт.

Есть и другой аспект. По мнению Олега Пантелеева, наши самолетостроители уже столкнулись с ограничением доступа к западным технологиям.

Получение современных роботизированных комплексов западной разработки для российских предприятий стало де-факто невозможным, поэтому ставка на отечественные аналоги — единственный шанс иметь доступ к современной технологии без каких-либо санкционных рисков, — считает эксперт.

По его словам, на старте реализации технологии разработчики отечественного комплекса, конечно, могут столкнуться со сложностями, ведь при создании всякой новой продукции есть риск чего-то не учесть. Но на своих ошибках, если таковые были допущены, отечественные производители будут учиться, и в итоге Россия получит собственную технологию. А ее применение — это обязательное условие сохранения конкурентоспособности отечественных самолетостроительных предприятий. В будущем она может быть опробована и в вертолетостроении, отметил эксперт.

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